SANTA MARIA CAPUA VETERE/CURTI – I vigili del fuoco sono dovuti intervenire, pochi minuti fa, sulla via Nazionale Appia, nel tratto che ricade tra i comuni di Santa Maria Capua Vetere e Curti, a causa di un’auto, una Lancia, che ha preso fuoco mentre era in marcia. I caschi gialli sono riusciti a domare le fiamme e il conducente è riuscito a mettersi in salvo in tempo senza riportare alcun danno fisico.