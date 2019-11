S. MARIA C.V. Pietre millenarie usate come zavorra per i gazebo. Nei guai titolare di un noto bar

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Sono stati segnalati all’autorità giudiziaria, dal commissariato di Santa Maria Capua Vetere diretto dal dottor Caruso, A.C. 60enne e C.G. 36enne (titolare di un bar) per impossessamento di beni archeologici. In particolare l’episodio si riferisce all’utilizzo di alcune pietre millenarie dell’Anfiteatro romano della città del Foro, utilizzate come zavorra per sostenere alcuni gazebo. Inoltre si sta indagando sui responsabili che hanno spostato alcune pietre sottoposte al sequestro già lasciate in custodia ad A.C.