S. MARIA C.V. Raffica di multe alle coppiette in cerca di intimità in largo cimitero

SANTA MARIA CAPUA VETERE Il divieto di sosta che vediamo nella foto non sembra essere un deterrente per le coppiette di Santa Maria Capua Vetere in cerca di intimità. Il cartello, posto in largo cimitero, viene, infatti, del tutto ignorato. Ma ieri sera le “coppiette tarsgressive” che si sono appartate nei pressi del camposanto cittadino, hanno avuto l’amara sorpresa di venire multate. Una raffica di contravvenzioni, appunto, sono state elevate ai proprietari delle auto in sosta.