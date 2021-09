S. MARIA C.V. Rapina al bar armato di coltello: 28enne arrestato

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Rapina al bar armato di coltello. E’ accaduto questa mattina alle 6,30, circa, a Santa Maria Capua Vetere, presso il bar Gran Caffè Mazzini in piazza Mazzini, dove D.A., 28enne albanese residente a San Tammaro, ha messo a segno una rapina.

Attesa l’apertura del locale sembrerebbe aver ordinato un caffè ed una birra, seduto ad un tavolino all’esterno del bar. Quando il banconista si è avvicinato per servire l’ordine l’uomo avrebbe prima detto “Hai capito che non ti pago” e poi si sarebbe portato alla sua auto per armarsi di coltello, con una lama di 15 centimetri, puntandolo alla schiena del banconista e proseguendo con le minacce.