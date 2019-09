SANTA MARIA CAPUA VETERE – Assalto alla sede della Deutsche Bank in via Vittorio Emanuele II a Santa Maria Capua Vetere. Il colpo è stato portato a termine durante la notte, ma ancora non abbiamo notizie precise sull’importo portato via dalla banda di ladri. Dietro a questo colpo, potrebbero esserci gli stessi malviventi che, poco prima, avevano tentato il colpo al Banco di Napoli a Calvi Risorta.

Le indagini sono seguite dai carabinieri della locale Compagnia.