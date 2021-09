S. MARIA C.V. Rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. Parte la campagna elettorale del gruppo “Rinascita Forense”

S. MARIA CAPUA VETERE – Comincia ufficialmente oggi la campagna elettorale del gruppo “Rinascita Forense” in vista delle

elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati della Città del Foro che si

svolgeranno dal 21 al 25 settembre prossimi. Gli aspiranti consiglieri, guidati dal penalista

Francesco Nacca, hanno depositato stamane le proprie candidature confermando, in tal modo,

l’impegno personale in vista della imminente tornata elettorale. Una lista eterogenea quella

messa insieme dall’Avv. Nacca, non solo per il numero di donne presenti, ben sei, ma soprattutto

estesa a tutti i campi delle specializzazioni forensi. Un insieme di avvocati esperti con al traino

giovani ed intraprendenti colleghi pronti a mettere in campo tutte le proprie capacità personali e

professionali per un immediato rilancio della professione.

“Sono molto soddisfatto delle tantissime

adesioni al progetto – afferma il capolista Francesco Nacca. Tanti i colleghi che mi hanno

manifestato la volontà di candidarsi e di scendere in campo al mio fianco per chiudere una pagina

triste dell’avvocatura sammaritana che si è ritrovata, dopo una inqualificabile serie di infantili veti

e di ripicche personali, commissariata per la prima volta”. Quella di Rinascita Forense, in effetti, si

presenta ai nastri di partenza con la lista completa (14 candidati) mentre è notorio che gruppi già

presenti alle scorse elezioni siano in difficoltà nella composizione delle liste. “Sono contento di

questo primo risultato – aggiunge Nacca – e sono convinto che i colleghi vorranno certamente

premiare col proprio voto chi ha scelto di presentarsi agli elettori con un progetto totalmente

nuovo svincolato da vecchie e non più tollerabili logiche personalistiche avulse dal contesto

professionale e lontane dalle esigenze concrete degli avvocati di oggi. La mia lista – conclude – ha

un unico comune denominatore: avvocati che esercitano la professione, ben consci delle difficoltà

e dei problemi quotidiani, che si impegnano per tutti i colleghi con abnegazione e spirito di

sacrificio”. Oltre all’Avv. Nacca compongono la lista Rinascita Forense gli avvocati Bruno Amirante,

Ermelinda Balbo, Ciro Cutillo, Carmine Di Monaco, Alessandra D’Uonnolo, Vincenza Fabrizio,

Pietro Manzella, Anna Perrotta, Angelo Riccitelli, Enrico Victor Rossi, Maria Teresa Schettino,

Giovanni Tufariello e Pia Zampi.