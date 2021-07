S. MARIA C.V. Riprese nella villa comunale per “L’ amica geniale”

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Location a sorpresa per la nuova stagione de “L’amica geniale”: Santa Maria Capua Vetere ospiterà infatti alcune scene nella villa comunale. La troupe è arrivata ieri sera poco dopo le 20 nella città del Foro e a breve la macchina organizzativa entrerà in azione per gli allestimenti.

Entusiasta il sindaco Antonio Mirra: “La nostra bellissima villa comunale, in questi giorni oggetto di un intervento di tinteggiatura delle panchine e di nuova illuminazione a led, stasera diventa il set de “L’amica geniale. Ho accompagnato la produzione in un sopralluogo e non poteva non innamorarsene scegliendola come location per le riprese.”