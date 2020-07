S. MARIA C.V. Rivolta in carcere. Il Procuratore Antimafia De Raho: “Stiamo indagando su cause ed obiettivi”

SANTA MARIA CAPUA VETERE – “La Direzione Nazionale Antimafia, di concerto con le Procure distrettuali, sta cercando di ricostruire esattamente quanto avvenuto nelle carceri, quali le cause e quali gli obiettivi”. Cosi’ il Procuratore Nazionale Antimafia Federico Cafiero de Raho, ha risposto a Casal di Principe, alla cerimonia di consegna del premio Don Diana, alla domanda dei cronisti sulle rivolte avvenute nelle carceri italiane durante il lockdown e sulle ultime che hanno riguardato il carcere di Santa Maria Capua Vetere, dove qualche giorno fa protestarono barricandosi in un’area della struttura, i detenuti e le detenute dei reparti di Alta Sicurezza (reclusi per reati di camorra).