S. MARIA C.V. Scade il contratto a tempo, 2mila assistiti si ritrovano senza medico di base. E’ caos all’Asl

SANTA MARIA CAPUA VETERE – E’ caos tra gli assistiti di un medico di base da qualche giorno in città.

Il dottor Gianluca De Lucia, infatti, è stato nominato medico di base presso l’ASL di Santa Maria Capua Vetere con contratto annuale con scadenza oggi, 30 giugno. Finora, il contratto non è stato prorogato e, pertanto, stamane i suoi assistiti, circa duemila, sono di fatti, senza medico. Ora c’è la corsa all’ufficio ASL di competenza per l’affannosa assegnazione del nuovo medico.