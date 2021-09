S. MARIA C.V. Si è svolta ieri la quinta edizione del torneo di calcio a 5 “vinciamo noi”, dedicato al piccolo Antonio Vastante

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Si è svolta ieri 25 settembre, presso il futsal arena di S. Maria C.V., la quinta edizione del torneo di calcio a 5 “ vinciamo noi“, dedicato al piccolo Antonio Vastante, scomparso prematuramente a causa di un tumore infantile. Manifestazione sportiva diventata oramai un appuntamento annuale il cui scopo è quello di raccogliere fondi per la ricerca sul neuroblastoma, e tantissime sono state le donazioni volontarie di tutte le persone accorse per dare una speranza a tutti quei bambini che giocano la partita più importante, quella

per la vita. Il ricavato della serata sarà interamente devolute all’ Associazione Italiana per la Lotta al

Neuroblastoma che da anni si occupa di ricerca sui tumori pediatrici. Protagonisti assoluti sono stati i tanti bambini che si sono divertiti sfidandosi in un quadrangolare. L’impeccabile è stata l’organizzazione dell’evento a cura del vinciamo noi group composto da Pasqua Vastante, Giandomenico Ricciardi, Marina Dell’Aversana, Eleonora Solari e Teresa Palmiero. Presente la famiglia del piccolo Antonio, il papà Agostino,la mamma Teresa, il fratellino Nicolò oltre a nonni, zii e tanti amici.