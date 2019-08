S. MARIA C.V. Torna dalla vacanza in Grecia e si sente male. Muore brillante studente della Luiss

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso avvenuto alla clinica Pineta Grande di Cristian Grassia 20enne di Santa Maria Capua Vetere, tornato da pochi giorni da una vacanza in Grecia con gli amici. Una notizia atroce che colpisce l’intera comunità di Santa Maria Capua Vetere per la dipartita di questo giovane e brillante studente di legge alla Luiss di Roma. Il ragazzo era rientrato da appena 4 giorni da una vacanza in Grecia con gli amici e la fidanzata, quando, una volta giunto a Baia Felice dove si era trasferito nella casa estiva, ha cominciato ad accusare dei sintomi influenzali molto forti tanto da indurlo ad andare in prima battuta alla guardia medica del posto. Lì, il giovane è stato rimandato a casa con una diagnosi di stato influenzale, ma le cose sono peggiorate repentinamente ed è stato necessario l’intervento dei sanitari del 118. Giunto sul posto, il personale medico ha trasferito il 20enne alla clinica Pineta Grande dove è giunto in condizioni critiche e dove, questa mattina, è deceduto.