SANTA MARIA CAPUA VETERE – Il pm chiede misure più coercitive per gli agenti della Penitenziaria indagati e agli arresti domiciliari per tortura per la scadenza termini. Il gip invece accoglie le richieste del collegio difensivo (avvocati Carlo De Stavola, Elisabetta Carfora, Vittorio Giaquinto, Angelo Raucci) e scarcera tutti ma con obbligo di dimora.