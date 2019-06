SANTA MARIA CAPUA VETERE – In un’abitazione di via Svezia a Santa Maria Capua Vetere hanno fatto irruzione i vigili del fuoco, ieri sera, che hanno trovato morto un uomo di mezza età. Si tratterebbe del fratello di un maresciallo dei carabinieri. L’uomo non dava più notizie di sè da ore. Sul posto oltre ai vigili del fuoco anche i carabinieri e un’ambulanza.