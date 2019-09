S. MARIA C.V. Truffa all’Inps, 15 persone rinviate a giudizio. TUTTI I NOMI

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Sono indagati a vario titolo per truffa per aver ottenuto dall’Inps, nell’ambito del progetto assistenziale “Home Care Premium 2012”, somme per prestazioni assistenziali mai erogate o erogate da parenti dei beneficiari del servizio, le quindici persone rinviate a giudizio che dovranno affrontare il processo che avrà inizio a luglio del prossimo anno. Il gup del tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha disposto il rinvio per Vincenzo Merola, 58enne ed ex assessore al Comune di Curti (ente che fa parte dell’Ambito Territoriale C8); Rosa Cenname, 68enne di Casapulla; Hamed Abdellmoeti Abdelfattah, egiziano di 29 anni residente a Casapulla; Antonio Crocco, 46enne di Casapulla; Antonio Mandolfi, 81 anni di Capua; Annunziata Pengue, 41enne di Curti; Maria Olimpia Martiello, 88 anni di Sparanise; Maria Grazia Papa, 46 anni di Sparanise; Paola Mandara, 67 anni di Sparanise; Antonietta Aletto, 56 anni di Sparanise; Angela Giovanna Papa, 55 anni di Sparanise; Annunziata Micillo, 84 anni di Sparanise; Raffaele Cappabianca, 69 anni di Santa Maria Capua Vetere; Rosa Valentino 31 anni di Viterbo; Carolina Russo, 55 anni di Curti.