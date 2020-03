LE FOTO. S.MARIA C.V. Uffici notifiche del tribunale centrale, polemiche e disagi

SANTA MARIA CAPUA VETERE – (gv) Polemiche per gravi disagi dagli uffici notifiche del tribunale centrale.

Descrizione dell’ufficio: ha un’ampiezza di circa 70 mq. ed ospita circa 50 dipendenti dei quali 25/30 persone sono in servizio permanente, mentre il resto del personale è addetto all’esterno per le notifiche, quindi a contatto con tante persone dei quali si ignora se siano o meno affetti da virus. Questi, una volta effettuata la notifica, rientrano e quindi possono benissimo essere a loro volta portatori.

Un’altra parte dell’ufficio è aperta al pubblico dove arrivano avvocati da ogni parte d’Italia.

Per quanto riguarda il rispetto delle distanze di sicurezza, in vigore per contenere la diffusione del coronavirus, neanche a parlarne, basta guardare il rapporto tra mq. e persone presenti nei pochi metri a disposizione. Adiacente allo spazio occupato dai dipendenti, vi sono i wc dai quali spesso arrivano profumi MOLTO piacevoli. Questa situazione si è venuta a creare in seguito all’accorpamento dei Tribunali Distaccati, nel lontano 2013, nonostante il problema sia stato continuamente segnalato a chi di dovere ma non si è voluto mai risolvere. Non si capisce perché. Addirittura si è anche al buio perchè da più di 3 mesi i neon che non funzionano non sono stati sostituiti.