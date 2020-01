S. MARIA C.V. Una nostra lettrice ci scrive: “Ecco la nuova truffa al distributore. Extracomunitario si finge dipendente e…

SANTA MARIA CAPUA VETERE (Christian e Lidia de Angelis) – Allarme truffa in città, ecco cosa ha escogitato il malvivente. L’ultimo episodio si è verificato ieri presso il distributore di carburante Q8 sito tra il comune di Santa Maria Capua Vetere e quello di Capua, quando una ragazza sulla ventina si è fermata al sopracitato distributore per fare rifornimento, e si è trovata davanti un ragazzo originario del nord Africa che fingendosi un dipendente, ha preso la banconota da dieci euro della ragazza ed ha finto di erogare il carburante. La ventenne insospettita dal fatto che la spia del cruscotto nonostante il rifornimento, continuasse a restare accesa, ha chiesto spiegazioni al giovane extracomunitario. Con fare infastidito e disturbato, l’uomo l’ha rassicurata sull’avvenuto rifornimento. La giovane preoccupata per una eventuale reazione da parte del soggetto è andata via. Stando alla segnalazioni di decine di cittadini pare che quello della giovane, non sia un caso isolato. Questo furbacchione ha messo ha segno già diverse truffe, approfittando della buona fede dei clienti. Ecco cosa denuncia la sorella della vittima la quale ci scrive: “Salve! Le scrivo per raccontarle di un episodio successo ieri a mia sorella, avvenuto sul distributore Q8 tra Santa Maria e Capua! In pratica si ferma per far rifornimento ed il ragazzo di colore finge solo di erogare i 10 euro di carburante, insospettito dal fatto che il rosso non si toglie, glielo fa presente, ma lui con un fare disturbato la rassicura! In poche parole si è fregato i 10 euro, fingendo di erogare il carburante! Ha approfittato della bontà di una ventenne che non ha continuato a farci discussione! Vorrei capire se è successo a qualcun altro, perché a questo punto vado dai carabinieri a sporgere denuncia! Il punto non sono i 10 euro, ma è vergognoso che avvengano queste cose, per noi cittadini che lavoriamo onestamente ed in più il fatto che ne approfittano di giovani ragazzine!”