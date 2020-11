S. MARIA C.V. Viola il Dpcm aprendo la sala scommesse. Sanzioni a titolare e giocatori

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Nell’ambito di un servizio di controllo in ottemperanza del Dpcm del 24 ottobre 2020, gli agenti della polizia municipale di Santa Maria Capua Vetere, questa mattina, hanno fatto irruzione in una sala scommesse di viale Kennedy dove, all’interno, hanno scoperto 6 avventori i quali, nonostante la presenza delle forze dell’ordine, hanno continuato a giocare tranquillamente alle slot machine.

Alle riscontrate violazioni delle disposizioni governative anti-Covid gli agenti della polizia locale non hanno potuto far altro che sanzionare il titolare della sala scommesse, originario di San Marcellino, per un importo di 400 euro e tutti gli avventori presenti in pieno assembramento. La sala scommesse è stata chiusa per 5 giorni.