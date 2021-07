S. MARIA C.V. Violenza in carcere, i professori di Giurisprudenza della Vanvitelli: “Sgomenti. Pronti a fare la nostra parte per la formazione di un vero spirito costituzionale”

SANTA MARIA CAPUA VETERE – I componenti del Dipartimento di Giurisprudenza della “Vanvitelli” ricordano che “l’essenza dei sistemi costituzionali è nella regolazione dell’impiego della forza a garanzia dal sempre incombente arbitrio del potere. E quindi necessario promuovere con costanza la formazione e la coltivazione dei valori di civiltà giuridica nella polizia penitenziaria, come altrove, promovendo il carcere a luogo di ritorno alla vita sociale e cooperativa. Bisogna che le prigioni siano non solo la sede dove s’infligge la pena, ma soprattutto occasione per la costruzione di un nuovo orientamento verso il futuro. Verso questi indirizzi, il Consiglio di Dipartimento assume sin d’ora l’impegno a destinare maggiori energie, confidando d’ottenere adeguato riscontro da parte delle autorità interessate. E necessario operare concretamente per una trasformazione del tessuto sociale e culturale che ha prodotto siffatte deviazioni, affinché i valori fondanti della nostra democrazia, i principi costituzionali e della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, basati sul rispetto della dignità di ogni essere umano, siano sempre rigorosamente rispettati. Da tutti, e innanzitutto dallo Stato”, conclude la nota.