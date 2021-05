S. NICOLA LA STRADA. Aiuto alle famiglie in difficoltà economiche. Dal Comune i voucher per l’acquisto dei farmaci

Le istanze potranno essere presentato da oggi fino a venerdì 11…

SAN NICOLA LA STRADA – Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Vito Marotta, in collaborazione

con il CISS, garantirà i voucher farmaceutici destinati alle famiglie con maggiori difficoltà

economiche che saranno individuate in base all’Avviso Pubblico, da oggi disponibile sul sito del

Comune.

Le istanze potranno essere presentate entro e non oltre VENERDI’ 11 giugno alle ore 12.00.

Sarà cura poi dell’Ufficio Politiche Sociali del Comune stilare la graduatoria con l’elenco degli

ammessi in relazione all’ISEE ed al numero dei componenti il nucleo familiare.

“L’obiettivo – dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali Alessia Tiscione – è quello di venire incontro

alle esigenze di nuclei familiari che vivono in condizioni di disagio sociale e sanitario. In particolar

modo ai cittadini di qualsiasi età affetti da gravi patologie.

Seguiranno inoltre, sempre grazie alla collaborazione del CISS, ulteriori progetti tesi a migliorare le

condizioni sanitarie della nostra Comunità, con l’intento di salvaguardare la salute dei nostri cittadini”