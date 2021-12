Precipita dal balcone durante un intervento di riparazione: sabato l’ultimo saluto a Michele

CASAL DI PRINCIPE (Lidia e Christian de Angelis) Sabato i funerali del 71enne Michele Delizia precipitato da un balcone. La drammatica vicenda ha scosso profondamente la comunità, la morte a seguito della caduta da un balcone in via Alfieri a Casal di Principe dove il 71enne era impegnato in un intervento di riparazione quando ha perso l’equilibrio cadendo nel vuoto e battendo la testa, nonostante il tempestivo arrivo dei soccorsi e il trasporto alla Clinica Pineta Grande, le lesioni riportate hanno portato lo stimato e onesto lavoratore alla morte. La salma sequestrata per gli accertamenti di rito, sarà liberata a breve per consentire i funerali che si celebreranno sabato presso chiesa di San Nicola a Casal di Principe.