Sabato sera su Rai Tre la storia di Maria, casertana ammazzata dall’uomo che la salvò

CASERTA – Sarà dedicata alla storia di Maria, uccisa a 49 anni, il 13 luglio 2017, a Dragoni, in provincia di Caserta, la puntata di domani di “Amore Criminale”, in onda su Rai3 alle 23.55. A commettere l’omicidio Massimo, suo compagno all’epoca dei fatti, condannato, in primo grado, con rito abbreviato alla pena di 19 anni di carcere.

Massimo aveva salvato Maria da 28 coltellate sferrate dall’ex marito della donna, che un anno prima aveva cercato di ucciderla. Maria, dopo un matrimonio pieno di umiliazioni e violenze, dopo essere sopravvissuta al tentativo di omicidio compiuto dall’ex marito, s’innamora del proprio salvatore, Massimo, e inizia una relazione con lui. Ma l’uomo, dopo i primi tempi, si rivela una persona possessiva e gelosa. Esattamente come faceva l’ex marito di Maria comincia a controllarla, vuole sapere ogni suo spostamento, la spia. La situazione peggiora di giorno in giorno fino all’epilogo dell’omicidio. Maria muore sotto tre colpi di pistola, sparati uno dietro l’altro. Nell’anteprima della puntata Veronica Pivetti reciterà un testo scritto dallo scrittore Giuseppe Di Piazza, proprio su questo omicidio.