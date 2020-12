Sacerdote accusato di abusi sessuali su minori. I giovani ascoltati dai magistrati

PRESENZANO – Saranno ascoltati dalla procura di Napoli i giovani di Presenzano che hanno denunciato per abusi sessuali, il parroco del paese don Gianfranco Roncone. La Procura della Repubblica non esclude che possano esserci altre vittime che non hanno ancora trovato il coraggio di denunciare il sacerdote. I ragazzi coinvolti sono tutti minorenni e sembra venissero adescati da un altro giovane di Presenzano che poi li conduceva nell’abitazione di don Roncone, dove, secondo il racconto delle vittime, venivano abusati.

Saranno esaminati dagli inquirenti i contatti registrati nella rubrica del telefono di don Roncone e la sua posta elettronica, in cerca di indizi. Intanto, la maggior parte della popolazione del paesino si è schierata al fianco del sacerdote. Lo stesso sindaco Andrea Maccarelli ha ribadito il suo appoggio al sacerdote: “Ti aspettiamo a braccia aperte“, ha scritto il primo cittadino sui social.