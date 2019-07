TEANO – Don Giuseppe Bovenzi, meglio noto come don Geppino, è stato colpito da un infarto e si trova ricoverato nell’ospedale di Caserta. Un suo confratello, don Pietro Lepore, parroco di Tora e Piccilli, ha chiesto via facebook ai fedeli di pregare per lui: “Vogliamo pregare il buon Dio perchè si muova a pietà e lo restituisca ai nostri affetti?“, ha scritto.

Don Geppino è originario di Pignataro e rettore del Seminario Diocesano.