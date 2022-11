SALESIANI CASERTA. La città dice addio a don Giorgio Sannino

E’ venuto a mancare all’età di 96 anni, il padre salesiano giunto a Caserta nel 2018, proveniente da Portici. I funerali si sono svolti questo pomeriggio.

CASERTA E’ mancato ieri, all’età di 96 anni, il padre Salesiano don Giorgio Sannino, giunto alla casa salesiana di Caserta nel 2018, proveniente da quella di Portici, allora chiusa per un riordino della congregazione. Il sacerdote era molto stimato nella comunità spirituale napoletana, di cui era decano e dove esercitava il suo ministero da alcuni decenni. All’atto del suo necessitato trasferimento, i fedeli e la comunità ecclesiale tentarono inutilmente opporvisi non volendo perdere una guida spirituale sentita come insostituibile.

Anche

a Casertasi è distinto come maestro di fede, guadagnandosi l’ammirazione e l’affetto filiale dei tantissimi casertani che hanno nei Salesiani di via Roma un riferimento di vita.

I funerali si sono svolti questo pomeriggio, come dall’annuncio di morte dato dall’ordine religioso di Don Bosco.