Salva la vita a un uomo colto da malore: il gesto eroico del comandante dei Vigili Urbani Fusco

SPARANISE – E’ stato un autentico atto eroico quello compiuto nella giornata di ieri dal Comandante della Polizia Municipale di Sparanise Giovanni Fusco, che con un intervento in extremis ha letteralmente salvato la vita ad un cittadino di cui da 24 ore si erano persi i contatti. Fusco aveva ricevuto una serie di segnalazioni circa un cittadino sparanisano E. D.V., che non rispondeva al telefono e risultava fisicamente irreperibile. Giunto sul posto in via Graziadei il comandante, coadiuvato dagli altri agenti della Polizia Municipale, ha prima provato a mettersi in contatto con il malcapitato ma non ricevendo alcuna risposta ha scavalcato il muretto, ha sollevato la tapparella ed è entrato attraverso la finestra. Una volta in casa, Fusco ha trovato E.D.V. ancora riverso a terra dove era caduto a causa di un malore che deve avergli causato un forte trauma con conseguente perdita di conoscenza. Il comandante Fusco ha immediatamente allertato il personale del 118 che, recatosi sul posto, ha prestato i primi soccorsi ed ha successivamente trasferito E.D.V. nel nosocomio di Sessa Aurunca, dove è ancora ricoverato per cure ed accertamenti.

Secondo una prima ricostruzione pare che il malcapitato si fosse recentemente sottoposto alla terza dose del vaccino anti Covid, a seguito del quale, avrebbe subito accusato i sintomi di un malore. Chiaramente è tutta la provare l’eventuale correlazione con la somministrazione del vaccino e quanto è accaduto successivamente. Ora in attesa di sapere aggiornamenti sulle sue condizioni di salute, vale la pena sottolineare, ancora una volta, il costante e prezioso impegno del corpo della Polizia Municipale di Sparanise e del suo comandante, come fondamentale ed essenziale presidio di legalità e di supporto civico.

Rischiare la propria vita per poterne salvare un’altra, rimane il gesto di altruismo più grande che un essere umano possa fare nei confronti di un suo simile.