Salva per miracolo. Parcheggia, si allontana e l’auto prende fuoco

ROCCAMONFINA – Paura nella serata di ieri, sabato 1 maggio intorno alle 20, quando una donna, alla guida della sua utilitaria, mentre percorreva la Provinciale 85 in direzione di Roccamonfina, ha cominciato a notare qualche malfunzionamento della sua auto.

Tempo di fermarsi in una stradina poco lontana ed allontanarsi dal veicolo, che l’auto ha preso fuoco. A quel punto è scattata la telefonata ai vigili del fuoco i quali, giunti sul posto, hanno spento le fiamme e messo in sicurezza il mezzo. La donna non ha riportato conseguenze fisiche.