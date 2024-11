Salvare i giovani: alla chiesa San Michele Arcangelo parte “Il patto educativo sociale”

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASAGIOVE (Debora Carrano) – Si parte domani, domenica 17 novembre, e si continua fino a domenica prossima. Nella parrocchia San Michele Arcangelo di don Stefano Giaquinto c’è “Il patto educativo sociale”.

Il motto da cui prende forma il progetto è la celebre frase di Martin Luther King: “Può darsi che non siate responsabili per la situazione in cui vi trovate, ma lo diventerete se non fate nulla per cambiarla”; il fine è raggiungere le coscienze “affinché non si continui a puntare il dito contro i nostri ragazzi, ma ci si adoperi per cambiare le loro scelte e le loro strade”, ha detto don Stefano.

L’iniziativa, che nasce come risposta ai recenti fatti di cronaca che hanno come protagonisti i più giovani, vede al centro le famiglie; al loro fianco, per trovare la giusta strada, c’è il centro di ascolto e sostegno.