Salvini a CASTEL VOLTURNO, piazza presidiata dalle forze dell’ordine. “Non mi fermano i violenti, tornerò a MONDRAGONE”

CASTEL VOLTURNO/MONDRAGONE – Il leader della Lega, Matteo Salvini, è atteso a piazza 8 ottobre 43, a Castel Volturno, per l’ultimo appuntamento del suo tour in Campania, cominciato ieri a Mondragone. Il senatore incontrerà i cittadini e la stampa davanti ad un gazebo allestito nei pressi della caffetteria Nacca. Gli accessi della piazza sono presidiati dalla polizia e i vigili. Al momento poca affluenza di pubblico e non sono presenti contestatori, come invece è accaduto ieri davanti ai palazzi ex Cirio, a Mondragone.

“Ieri in piazza volavano sassi, uova, bastoni, ma i violenti non ci fermeranno. Nell’arco di pochi giorni tornero’” ha detto, intervistato da Radio Crc. “Ci sono state aggressioni – ha detto Salvini – ai cittadini e ai poliziotti. Quello non e’ ragionamento politico. E’ un idiota anche chi lancia immondizia, si puo’ non essere d’accordo ma bisogna rispettare gli altri cittadini”.