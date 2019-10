SAN FELICE A CANCELLO. Arrestato 27enne professionista dello spaccio

SAN FELICE A CANCELLO – I Carabinieri del locale Comando Stazione e dell’aliquota operativa della Compagnia di Maddaloni, coadiuvati da personale dell’unità cinofili di Sarno (Sa), nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla recrudescenza dei reati in materia di stupefacenti, hanno tratto in arresto, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, Nicola Lapolla, 27enne del luogo.

I militari dell’Arma, durante una perquisizione eseguita presso l’abitazione del 27enne, hanno rinvenuto e sequestrato 8 dosi di sostanza stupefacente del tipo marijuana per il peso complessivo di 9,75 grammi, un bilancino di precisione, un’agenda connessa all’attività di spaccio e la somma di euro 300,00, in banconote di vario taglio.

L’arrestato, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione di residenza.