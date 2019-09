SAN FELICE. Oggi i funerali di Giovanna Ferrara: la 47enne lascia un marito e due figli

SAN FELICE A CANCELLO (Lidia e Christian de Angelis) – Lutto in paese, si è spenta la giovane madre di 2 figli, Giovanna Ferrara 47 anni dopo una lunga lotta contro il male. E’ di queste ore la terribile notizia della prematura dipartita di una straordinaria donna, madre e moglie, che troppo presto è volata via lasciando nel dolore gli amati 2 figli e il marito Francesco, di Maddaloni, oltre che tutta la comunità. Giovanna era molto amata e attiva in ambito sociale, cercava nonostante la sofferenza per il male di dare il proprio contributo alla società e all’ambiente. A dirle addio centinaia di messaggi. I funerali si terranno oggi alle 15:30 presso la Chiesa dell’Assunta a Santa Maria a Vico poi la salma sarà trasportata al cimitero di San Felice a Cancello.