SAN LEUCIO. Cade dalla bici e perde i sensi, soccorso da due medici di passaggio

SAN LEUCIO (red.cro.) – Era riverso a terra dopo una rovinosa caduta dalla bici. Antonio, uomo proveniente dalla provincia di Napoli, questa mattina era in giro vicino al Belvedere di San Leucio ma, all’altezza dell’incrocio del liceo artistico, è caduto, forse a causa di una foratura di una delle due ruote, ed è rimasto esanime sulla strada. L’uomo ha perso i sensi per qualche minuto, mentre un capannello di persone si è avvicinato per aiutarlo.

Caso vuole che, nel mentre dell’arrivo dell’ambulanza, un medico anestesista era di passaggio in zona e l’ha soccorso, con il supporto di un’altra dottoressa. Il ferito è stato accompagnato, poi, all’ospedale di Caserta per essere ricoverato.