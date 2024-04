SAN NICOLA LA STRADA. Contenzioso idrico: 10mila euro all’avvocato del Comune

SAN NICOLA LA STRADA (Debora Carrano) – Arrivano le spese legali per il Comune relativamente al contenzioso idrico che l’amministrazione di Vito Marotta ha affidato all’avvocato Giuseppe Feola. Si tratta di quasi 10mila euro che sono stati appena liquidati per la gestione delle pratiche che hanno visto da una parte l’amministrazione e dall’altra un gran numero di cittadini che hanno intentato causa per vedersi dichiarata la prescrizione delle bollette.

Una questione che ha visto anche l’intervento dell’Arera che ha sollecitato la definizione delle controversie, ribadendo la prescrizione breve (quindi di due anni), così come eccepito dai ricorrenti.