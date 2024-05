S.MARIA C.V. Palazzo rischia di crollare: chiusa la strada

SANTA MARIA CAPUA VETERE – È stata chiusa via Matarazzo, strada non distante dal tribunale civile di Santa Maria Capua Vetere.

Dipendenti dell’Ufficio Tecnico comunale e vigili del fuoco hanno operato un sopralluogo all’edificio situato al numero civico 19 poiché pericolante.

Stop, quindi, al traffico veicolare, con alcune deroghe per i residenti della zona di via Matarazzo e delle vicine via Albana e via degli Orti.