Drammatico schianto tra auto e scooter, carabiniere grave in ospedale

L’auto condotta da un’anziana donna ha travolto il militare in moto.

CAPUA/SANT’ANGELO IN FORMIS. Un grave incidente è avvenuto nei pressi di via Galatina, all’altezza del supermarket Pianeta Risparmio di Sant’Angelo in Formis, qualche ora fa. Lo schianto tra un’auto guidata da una donna anziana e lo scooter condotto dal 58enne E.R., carabiniere che stava recandosi al lavoro.

L’uomo ha riportato una grossa ferita e varie fatture ed è stato condotto con urgenza all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano del capoluogo, dall’ambulanza del 118. Il militare è grave.