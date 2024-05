“Vado un attimo a fumare”. E invece scappa dalla pizzeria senza pagare

CAPUA – Vado un attimo a fumare. Con una scusa non certo originale, un cliente della pizzeria Hakuna Matata di Capua, con sede in via Santa Maria Capua Vetere ha messo in atto uno dei più classici trucchi per non pagare il conto.

Uscito per fumare, l’uomo è poi andato via senza pagare quanto aveva mangiato e bevuto. I titolari hanno fatto passare alcuni minuti, pochi, prima di rendersi conto che il loro cliente era sostanzialmente scappato.

Un piccolo furto, in pratica. Anche se i gestori vogliono ancora credere che sia stato un errore, una dimenticanza.

il messaggio social della pizzeria

Dicono che le nostre pizze risultano gustose ma non sono certamente gratis.

Ieri sera c’e’ stato un andirivieni di clienti, sia d’asporto che in sala.

Purtroppo, un “signore” registrato dalle nostre telecamere, dopo aver mangiato e bevuto, con la scusa di fumare una sigaretta ha pensato bene di allontanarsi senza pagare il conto. Ci auguriamo che si sia trattato di una distrazione, forse una urgenza, magari, oggi verra’ a saldare quanto dovuto.

Tanto premesso affinche’ i colleghi commercianti prestino attenzione per non incorrere, come noi, in amare sorprese.