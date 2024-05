LE FOTO. Statua della Carità danneggiata, potrebbero farla franca i vandali

Non è stato ritrovato il manico del bastone e l’unica telecamera…

MARCIANISE – Potrebbero farla franca i vandali che hanno danneggiato la Statua della Carità (CLICCA QUI).

La Polizia Municipale, che sta indagando sul caso, ha verificato che l’unica telecamera di videosorveglianza pubblica in Piazza Carità non punta verso il monumento ma verso la strada. Gli agenti sono riusciti a recuperare solo alcuni pezzi del bastone, di cui non hanno ritrovato il manico.