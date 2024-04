SAN NICOLA LA STRADA. Il Tar sospende la sua sospensiva: mensa scolastica chiusa da lunedì

Il 18 aprile, finalmente, il verdetto del Tribunale amministrativo in versione collegiale. Sarà anche fissata l’udienza di merito, per la celebrazione della quale occorreranno alcuni mesi. Lì sarà definito il destino di questa guerra guerreggiata tra Comune e New Food, fino alla conclusione dell’anno scolastico

SAN NICOLA LA STRADA – Dopo il pronunciamento cautelare del Tar della Campania a favore della New Food, il sindaco Vito Marotta non si è dato per vinto e ha dato incarico ad un legale di presentare a sua volta un ricorso al Tar sempre nella sua versione monocratica che sviluppa la decisione inaudita altera parte, le cui modalità abbiamo spiegato in tante occasioni.

Il Tar ha dato ragione, stamattina, al Comune di San Nicola la Strada e, sostanzialmente, ha sospeso la sospensiva provvisoria e cautelare assegnata nei giorni scorsi a New Food. Naturalmente resta fissata l’udienza collegiale, ossia alla presenza del presidente della sezione a cui il fascicolo è stato assegnato ma anche di un giudice a latere, di un relatore e delle parti in conflitto che compariranno in aula il prossimo 18 aprile per decidere una volta per tutte se la sospensiva della revoca chiesta da New Food sarà accolta o meno.



Ecco la nota del sindaco immediatamente dopo il provvedimento cautelare:

“Pur

rammaricato della confusione che si è creata, vi confermo che – a partire da lunedì – il servizio di mensa scolastica verrà nuovamente sospeso”.Il TAR, poco fa, si è infatti così pronunciato: “Vista la documentazione depositata a sostegno del dedotto ed imminente rischio per la salute degli studenti delle scuole dell’Infanzia e primaria del Comune; Accoglie l’istanza di revoca del decreto cautelare”.

Una vicenda sulla quale si stanno concentrando l’attenzione della città e i riflettori della magistratura.