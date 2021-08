SAN TAMMARO ALLE ELEZIONI. Decolla il programma partecipativo di “Le Ali”, D’Angelo: “I cittadini ci stanno aiutando a cambiare la città”

SAN TAMMARO – “Non mi aspettavo una partecipazione così forte da parte dei cittadini. In pochi giorni ho ricevuto tantissime proposte da parte dei residenti ai quali è stato consegnato il volantino “Se io fossi Sindaco” e ho intenzione di inserire molte delle loro richieste nel programma elettorale che, insieme agli amici di LeAli, sto concludendo”. Lo ha detto il candidato sindaco di San Tammaro Vincenzo D’Angelo a pochi giorni dal lancio dell’iniziativa che coinvolge i cittadini nel programma partecipato. I residenti hanno ricevuto un volantino nel quale si chiede di fornire idee, iniziative e suggerimenti per migliorare San Tammaro e diminuire le distanze tra le istituzioni e i cittadini. “Ci stanno chiedendo di ultimare la scuola con la palestra e di tutelare le periferie. Molte le richieste di intervenire per eliminare la differenza tra centro e zone periferiche, una questione che pare sia molto sentita e che dunque deve essere affrontata in modo sistematico. Ci è stato anche chiesto di potenziare la sicurezza sul territorio – afferma D’Angelo. Continueremo in questi giorni a prendere visione delle proposte dei tammaresi e le inseriremo nel nostro programma. Sento che San Tammaro è pronta al cambiamento. E ora è il momento di cambiare con LeAli”.