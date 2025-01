SANGUE SULLA STRADA. 27enne travolto e ucciso da un’auto pirata fuori dal ristorante Radici

Tragedia del sabato sera. Era uscito dal locale, dove stava cenando in compagnai della fidanzata, per spostare il suo veicolo in sosta

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CANCELLO ED ARNONE/CASAL DI PRINCIPE – Identificata la vittima del tragico incidente avvenuto ieri sera in via Santa Maria a Cubito a Cancello ed Arnone. Si tratta di Felice Cannavale, 27 anni di Casal di Principe. Così come già scritto in un nostro primo lancio ( CLICCA E LEGGI ) il giovane è stato travolto e ucciso, ieri sera, da un’auto pirata nei pressi del ristorante Radici dove stava cenando con la fidanzata. Ad un certo punto della serata il giovane ha lasciato il tavolo per andare a spostare la sua auto ed è stato in quel momento che è sopraggiunta un’altra vettura che centrato in pieno il 27enne dandosi alla fuga senza fermarsi a prestare soccorso.

Scattata la richiesta d’aiuto sul posto si sono portati i sanitari del 118 ma, purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 27enne.

La salma del giovane è stata trasferita alla Medicina Legale di Caserta per l’ esame autoptico. I carabinieri della locale stazione sono al lavoro al fine di ricostruire la dinamica dei fatti e risalire al pirata della strada.