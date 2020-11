Sanificazione degli ambienti. Uffici della Provincia di CASERTA chiusi per due giorni

Gli Uffici della Provincia di Caserta rimarranno chiusi nel pomeriggio di oggi, Giovedì 26 Novembre 2020, e per tutta la giornata di domani 27 Novembre 2020, per consentire gli opportuni interventi di sanificazione e di igienizzazione degli ambienti, al fine di prevenire il rischio di contagio da Covid-19.

“Si svolgeranno le operazioni di sanificazioni e di igienizzazione dei locali – ha dichiarato il Presidente della Provincia di Caserta, Giorgio Magliocca – in modo da scongiurare possibili situazioni di pregiudizio per i dipendenti e per la collettività che fruisce dei servizi dell’Ente”.