“Save to TEANO”. Ripulita dai rifiuti l’area verde nella piazzetta di via Abenavolo

TEANO (Pietro De Biasio) Con la potatura di piante e alberelli contestualmente alla rimozione di rifiuti, sabato mattina, si è concretata una nuova tappa del progetto “Save to Teano”. Il progetto che coinvolge un gruppo eterogeneo di giovani, si occupa della cura delle aree verdi pubbliche cittadine e soprattutto di integrazione con il territorio. Il gruppo ha ripulito l’area verde dai rifiuti accumulati nella piazzetta di via Ludovico Abenavolo restituendo lo spazio alle famiglie e ai bambini. L’obiettivo di “Save to Teano” é molto semplice: mettersi in gioco e contribuire per eliminare un disagio segnalato ormai molte volte e che riguarda la sporcizia e l’incuria degli spazi pubblici. Insomma, piccoli gesti per ripristinare immediatamente alcune realtà in abbandono e vandalismo con l’intenzione di ripetere l’esperienza in altre zone della città ogni settimana. In attesa di qualche altro giovane volenteroso, hanno ritenuto opportuno ribadire la “piena equidistanza dai partiti” con un post che pubblichiamo in calce.

“Vorremmo altresì puntualizzare come d’altra parte abbiamo sempre fatto, che noi siamo un gruppo senza colore politico e che non vuole operare legandosi ad una bandiera, abbiamo sempre cercato di lavorare al di fuori della politica. Ci siamo sempre tenuti al di fuori di ogni forma di legame che potesse includerci o identificarci in qualche ideale politico proprio per poter operare nella più completa tranquillità ed autonomia qualsiasi fosse l’orientamento preso dall’amministrazione comunale. Gradiremmo quindi che il nostro logo o le foto riguardanti il nostro operato e o i nostri eventi, non vengano utilizzate come mezzo propagandistico in qualsiasi forma di evento pubblicitario per fini politici e non, in modo da non incorrere nel rischio di essere identificati con qualche movimento o orientamento politico nel quale noi non ci riconosciamo. Rimaniamo in ogni caso disponibili ed aperti a collaborare insieme per qualsiasi evento che noi riteniamo possa essere utile a migliorare il nostro splendido ma mal tenuto paese”.