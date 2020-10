SCANDALOSO A CASTEL VOLTURNO. Al cimitero resti umani abbandonati in un lenzuolo e fuori dal loculo

CASTEL VOLTURNO (Lidia e Christian de Angelis) – In queste ore a Castel Volturno è infuriata una polemica molto accesa a seguito delle macabre immagini di una cappella dove, ossa e resti umani abbandonati e avvolti in un lenzuolo senza bara, fuoriescono da un loculo sotto gli occhi di tutti. Un atto di grave incuria e negligenza oltre che irrispettoso verso un defunto e i suoi congiunti.

Il loculo in questione si trova all’entrata del cimitero. Un giovane cittadino, recatosi al camposanto, ha segnalato alle istituzioni lo scempio. A quanto si apprende, al momento è solo uno scaricabarile di responsabilità tra chi si occupa del cimitero, la custodia dei loculi e la ditta responsabile alle operazioni speciali cimiteriali. Intanto chiunque passa di lì, compresi bambini, possono vedere i resti umani abbandonati a terra. Questa la segnalazione di Vincenzo E.: “Stamattina sono andato al cimitero di Castel Volturno, ed ho visto una scena impressionante, c’era un loculo con il marmo che era caduto a terra ma si vedeva il corpo di una persona arrotolata in un lenzuolo… Una cosa proprio da denuncia… Penso a quei poveri parenti di quella persona che forse oggi hanno dovuto assistere a quella scena… è una vergogna vedere queste scene nei nostri cimiteri… Io non ho parole… Una trascuratezza unica”. In poche ore si è scatenata la polemica.