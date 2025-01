Scappa da un posto di blocco alla guida di un’auto senza assicurazione. E non aveva neanche la patente

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

BELLONA – È stato fermato questo pomeriggio, poco dopo le 16:30, l’automobilista che lunedì scorso aveva forzato un posto di blocco a Triflisco, borgo di Bellona, fuggendo a bordo di una Fiat Punto celeste. Il veicolo è stato intercettato da una pattuglia della polizia municipale di Bellona, che con l’aiuto dei carabinieri della stazione di Vitulazio, guidati dal comandante Crescenzo Iannarella, ha dato il via all’inseguimento.

L’automobilista, identificato come L.R. di Casoria, è stato fermato insieme a un altro uomo. Durante il controllo, l’agente della municipale Giovanni Dallaorto ha proceduto al sequestro della vettura, che risultava priva di copertura assicurativa e collaudo. Inoltre, il conducente è stato sanzionato per la guida senza patente e per essere già stato segnalato in precedenza alle autorità.