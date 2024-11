Scappa dalla polizia in un bar e inizia la rissa con gli agenti: ARRESTATO

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASERTA – La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato a Casal di Principe un 44enne per evasione dagli arresti domiciliari.

Il Commissariato di pubblica sicurezza di Casal di Principe, nel corso di attività di controllo del territorio, ha individuato la persona, già nota per i suoi precedenti specifici e sottoposta al regime degli arresti domiciliari. L’uomo ha provato a nascondersi tra la folla in un bar e, dopo essere stato bloccato dai poliziotti, è iniziata una colluttazione con gli stessi.

Nei giorni scorsi, in seguito alle attività d’indagine, è emerso che l’uomo durante lo stato di detenzione domiciliare ha avuto ripetuti comportamenti vessatori ai danni della madre, con cui conviveva, per estorcerle denaro. Pertanto, nei confronti dello stesso, che era già in carcere per evasione, è stata confermata la misura cautelare in carcere dal Tribunale di Aversa Napoli Nord.