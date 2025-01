Scappato e latitante da mesi: ARRESTATO sulla Statale ladro e truffatore 26enne

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASTEL VOLTURNO – È stato arrestato questa notte a Castel Volturno dai carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone il 26enne serbo latitante, ricercato dal 18 giugno 2024. L’uomo, sfuggito alla cattura durante l’esecuzione di 8 misure cautelari emesse dal Tribunale di Benevento, era ricercato per associazione per delinquere, furto aggravato, ricettazione, falsità materiale e simulazione di reato.

I carabinieri, impegnati in un controllo lungo la statale Domitiana, lo hanno fermato dopo che l’uomo ha mostrato atteggiamenti sospetti. Nonostante avesse capito l’italiano, ha cercato di ingannare i militari dicendo di non conoscerlo e di non avere documenti. Dopo accertamenti, è emerso che il 26enne, residente a Napoli ma senza fissa dimora, era stato dichiarato latitante.

L’arrestato è stato trasferito nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere a disposizione dell’autorità giudiziaria.