Scarcarato il 35enne che ha investito con l’auto due poliziotti, schiantandosi poi contro un palo

SAN FELICE A CANCELLO – Il gup del tribunale di Santa Maria Capua Vetere Ivana Salvatore ha convalidato l’arresto e scarcerato il 35enne romeno, residente a Caserta, arrestato nello scorso fine settimana con le accuse di tentato omicidio, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento. L’uomo è sottoposto all’obbligo di firma, mentre il pm aveva invocato la custodia cautelare in carcere.

Gli atti saranno inviati al tribunale di Nola, competente per territorio. Il 35enne si era addormenato in auto lungo la corsa di emergenza della SS162 quando i poliziotti lo hanno svegliato e lui si è dato alla fuga, investendo gli agenti, uno dei quali è stato trascinato per dieci metri e caricato sul cofano anteriore. Il fuggitivo ha poi finito la sua corsa a San Felice a Cancello, contro un palo.