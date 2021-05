PORTICO DI CASERTA- Incidente questo pomeriggio alla rotonda di Portico di Caserta, tra via Diaz, viale dei Pini e via Luigi Piccirillo. Un automobilista non avrebbe rispettato lo stop, prendendo in pieno un furgoncino, che nell’impatto si è ribaltato ed ha urtato la cabina elettrica. Sul posto i vigili urbani e i tecnici enel per sistemare il conseguente guasto alla cabina.