A scontrarsi, per cause in fase di accertamento, due vetture

SANTA MARIA A VICO – Incidente nella frazione di San Marco, a Santa Maria A Vico. Per cause ancora in fase di accertamento due vetture si sono scontrate all’incrocio tra viale dell’Agricoltura e via Cupa. Per uno dei due conducenti si è reso necessario il trasporto in ospedale da parte dei sanitari del 118 intervenuti sul posto.