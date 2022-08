PORTICO DI CASERTA -Incidente pochi minuti fa tra via Fiume e via Collodi a Portico di Caserta. A scontrarsi, per cause in corso di accertamento, due vetture: una Nissan Qashqai e una Fiat Panda.

Sul posto i carabinieri e i sanitari del 118 allertati dai passanti, i primi a prestare soccorso.