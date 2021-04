Schianto all’incrocio tra un’ambulanza ed una Smart. In fuga i passeggeri dell’auto

SUCCIVO (Lidia e Christian de Angelis) – Scontro tra un’ambulanza ed una Smart, in fuga quelli dell’auto. L’altra sera in via Perrotta a Succivo, un’ambulanza del 118 è rimasta coinvolta in serata in un incidente stradale. Tutto è accaduto quando l’ambulanza si stava recando in zona per un intervento. Il mezzo transitava con a bordo i soccorritori, quando improvvisamente una vettura che viaggiava, pare, in senso opposto, una Smart di colore blu, si è scontrata l’ambulanza.

Nell’impatto l’auto è finita contro un palo pubblico, mentre l’ambulanza si è ribaltata su un lato. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, vigili. Fortunatamente il mezzo del 118 procedeva a passo d’uomo e, malgrado il violento urto, nessuno sia rimasto ferito. Stando a quanto si apprende i soggetti a bordo della Smart rimasti illesi si sono dati alla fuga senza attendere l’arrivo dei soccorsi e delle forze dell’ordine, lasciando la vettura distrutta in strada.